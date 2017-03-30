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Клубы из Манчестера ведут борьбу за полузащитника «Баварии»

Источник:  KickerКомментарии

Как сообщает Kicker, будущее полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха в стане мюнхенской «Баварии» по-прежнему находится под вопросом.

Согласно источнику, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры с руководством немецкого клуба о трансфере игрока. Оба клуба рассчитывают пригласить его грядущим летом.

Отмечается, что помимо команд из Англии, в услугах футболиста заинтересованы два представителя чемпионата Испании, однако, о каких именно клубах Примеры идет речь источник не уточняет.

На данный момент Киммих провел во всех турнирах 30 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 25 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола знаком с полузащитником по совместной работе в «Баварии». 

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