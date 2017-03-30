Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Коляда – седьмой, Ковтун – десятый
На чемпионате мира по фигурному катанию в
Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у
мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.
В тройке лучших также находятся японец Шома Уно и канадец Патрик Чан. Россиянин Михаил Коляда занимает седьмое место, а его соотечественник Максим Ковтун – десятое.
Произвольная программа состоится 1 апреля.
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Одиночное катание. Мужчины
Короткая программа
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 109,05
3. Патрик Чан (Япония) – 102,13
4. Цзинь Боян (Китай) – 98,64
5. Юдзуру Ханю (Япония) – 98,39
6. Нэтан Чен (США) – 97,33
7. Михаил Коляда (Россия) – 93,28
8. Джейсон Браун (США) – 93,10
9. Денис Тен (Казахстан) – 90,18
10. Максим Ковтун (Россия) – 89,39