Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в Украине

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич сказал, что он негативно относится к решению Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине», - цитирует Маркевича «Комсомольская правда в Украине».

В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского клуба.

Напомним, что сегодня Тимощуку исполнилось 38 лет.



