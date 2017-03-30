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Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объяснил, почему никогда не встанет у руля «Барселоны», а также подтвердил информацию о встрече с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу.

«Я – болельщик «Эспаньола». Думаю, этого достаточно. Да, я встречался с президентом «Барселоны» в прошлый вторник, но это была самая настоящая случайность. Знаю этого человека очень давно, при чем еще до того, как он стал главой каталонского клуба. Мы поздоровались, и пообщались минут пять. Конечно, после такого сложно не поверить слухам», – приводит слова аргентинца интернет-портал Goal.

Напомним, Почеттино, будучи игроком, с 1994 по 2000 гг. защищал цвета «Эспаньола». Также он тренировал «попугаев» с 2009 по 2012 гг.

Ранее стало известно, что наставник «шпор» вошел в список потенциальных замен Луиса Энрике, который объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. 

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