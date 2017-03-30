Инна Гончаренко: На данный момент Ковтун не планирует сниматься с соревнований

Тренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко рассказала журналистам, что российский спортсмен не собирается сниматься с соревнования на чемпионате мира.

- На данный момент он не планирует сниматься. Сейчас контрольное обследование у врачей, должно пройти полчаса. Конечно, мы не будем рисковать его здоровьем. Он подвернул колено.

К судьям он подъехал, чтобы попросить лед. Речи о снятии не было. На прокат это повлияло, но он делал, что мог. Катал он дисциплинированно, с эмоциями справился даже в такой стрессовой ситуации. Молодец, - передает слова Гончаренко «Р-Спорт».

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.