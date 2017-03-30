Overwatch World Cup 2017 пройдет 3-4 ноября

Компания Blizzard анонсировала подробности Overwatch World Cup 2017.



Организаторы будут отслеживать рейтинги 100 лучших игроков в каждой стране, что позволит определить общий рейтинг той или иной страны. В апреле на основе собранных данных определятся 32 страны, которые отправят свои команды на отборочные игры.



В ходе отборочных игр участникам предстоит сражаться в группах из восьми команд за право участия в финальном этапе Overwatch World Cup 2017, который пройдет на выставке BlizzCon 2017 с 3 по 4 ноября.

Напомним, что в 2016 году в финале Overwatch World Cup сборная России уступила представителям Южной Кореи со счетом 0:4.

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