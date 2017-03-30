Григорий Панин извинился перед Брэндоном Козуном

Защитник ЦСКА Григорий Панин извинился перед нападающим ярославского «Локомотива» Брэндоном Козуном.

- Удар Козуна? У меня не было установки его ударить. Когда я развернулся и увидел, что на меня едет Козун и его руки пошли в мою сторону. Но я оказался немного повыше и более резким, то вышло так, что я ударил его первым. Хотя он тоже мне попал. К сожалению на видео этого не видно, да и сейчас это никому не интересно. Но факт остается фактом. Также бы мог и я пострадать, если бы не выставил руки. У меня не было никакого умысла. Я извиняюсь перед ним, - приводит слова Панина «Спорт FM».

Напомним, что защитник ЦСКА Григорий Панин во втором периоде шестой встречи серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» сначала грубо атаковал локтем в голову канадского нападающего железнодорожников Максима Тальбо, а после не менее жестко обошелся с другим канадским форвардом Брэндоном Козуном. Еще пару секунд спустя Панин, игнорируя попытки вмешаться со стороны линейного арбитра, схватился с чешским защитником ярославцев Якубом Накладалом. За все нарушение защитник армейцев был наказан двойным матч-штрафом «5+20». А позже был дисквалифицирован спортивно-дисциплинарным комитетом лиги на восемь игр.

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