Фрэнк Лэмпард: Швайнштайгер – настоящий джентльмен, он получит удовольствие от игры в MLS
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард оставил пост на своей странице в Instagram, посвященный экс-игроку «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру.
Напомним, пару дней назад немецкий футболист перебрался в MLS, став игроком «Чикаго».
«Хочу пожелать Швайнштайгеру удачи. Он игрок высшего класса и настоящий джентльмен. Уверен, Бастиан получит настоящее удовольствие от игры в новом чемпионате, и обязательно достигнет успеха», – написал англичанин, выложив следующее фото:
В нынешнем сезоне 32-летний Швайншайгер не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге, но выходил на поле в двух играх Кубка Англии и сыграл по одному матчу в Кубке лиги и Лиге Европы. За 134 минуты, проведенные на поле, полузащитник забил один гол.
Добавим, что «Чикаго» тренирует бывший полузащитник «Атлетико» и «Рубина» Велько Паунович.
В прошлом сезоне команда стала худшей в MLS.