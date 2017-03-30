Михаил Коляда: Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекаться

Российский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

– Очень доволен, все получилось и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. И зал очень понравился, выступал, словно дома, все было классно. Опыт прошлого чемпионата мира мне помог. Я представил себя в Бостоне, попытался себя так же настроить, и получилось. В произвольной программе будет все по-старому: четверной лутц, четверной тулуп, после – два акселя. Единственное, во второй половине теперь будет не каскад сальхов-аксель, а лутц-ойлер-сальхов. Работа после чемпионата Европы шла долго. Я по жизни человек медлительный, и до меня долго все доходит. Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекаться от проката, – сказал Коляда в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Финляндии завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Россиянин Михаил Коляда занимает седьмое место, а его соотечественник Максим Ковтун – десятое. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.