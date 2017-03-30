Максим Ковтун: На разминке я заходил на четверной сальхов, но что-то пошло не так

Российский фигурист Максим Ковтун надеется, что травма, полученная им на разминке перед короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки, окажется несерьезной.

– Даже не думал об этом (снятии). Я думаю, сейчас подзаморозим, и все будет нормально. Надеюсь на это. На разминке я заходил на четверной сальхов, но что-то пошло не так: соскользнуло ребро или что-то в этом роде. Во время выступления я старался об этом не думать, рассчитывал на адреналин, который притупил ощущения боли. Надеюсь, это просто ушиб, – передает слова Ковтуна «Р-Спорт».

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Финляндии завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Россиянин Михаил Коляда занимает седьмое место, а его соотечественник Максим Ковтун – десятое. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.