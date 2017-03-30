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МОК аннулировал результаты четырех российских спортсменов на Олимпиаде-2012 из-за допинга

Источник:  МОККомментарии

Результаты четырех легкоатлетов из России на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) были аннулированы. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Сообщается, что после повторной проверки проб были дисквалифицированы Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика) Мария Беспалова, Гульфия Ханафеева (обе – легкая атлетика, метание молота) и Виктория Валюкевич (легкая атлетика, тройной прыжок).

Отметим, что не один из этих спортсменов не завоевал медали в Лондоне. Беспалова заняла 11-е место, Ханафеева – 16-е, Валюкевич стала шестой, а Аккаев не смог завершить соревнования в связи с травмой.

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