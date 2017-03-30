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Валентина Чеботарева: Коляда обязательно будет исполнять четверной лутц

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала, что спортсмен готов в произвольной программе чисто прыгнуть четверной лутц.

- Подготовка к чемпионату мира прошла успешно, все условия были предоставлены. Настрой на турнир был обычный для соревнований: и волнительно, и интересно. Для нас это второй чемпионат мира, поэтому легче и ему, и мне. Теперь хочется чисто откатать произвольную программу. Лутц обязательно будем исполнять, - приводит слова Чеботаревой ТАСС.

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Финляндии завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Россиянин Михаил Коляда занимает седьмое место, а его соотечественник Максим Ковтун – десятое. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.

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