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Арьен Роббен: Швайнштайгер пережил непростое время в «МЮ», я его прекрасно понимаю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал трансфер Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в клуб MLS «Чикаго Файр».

Напомним, бывший хавбек «Баварии» покинул «МЮ» из-за отсутствия игровой практики. 

«Переход в «Чикаго» – его личный выбор. Швайнштайгер пережил непростое время в «Манчестер Юнайтед». Все пошло не так, как он хотел. Сейчас он сделал новый шаг в своей карьере, это новый вызов для него, новый опыт. Честно говоря, я его понимаю. Надеюсь, он прекрасно проведет время в MLS.

На мой взгляд, Бастиан входит в число легенд «Баварии», как и Филипп Лам и Ули Хенесс», – приводит слова голландского футболиста Sky Germany.

Фрэнк Лэмпард: Швайнштайгер – настоящий джентльмен, он получит удовольствие от игры в MLS

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