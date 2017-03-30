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Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайдет» перенесен в угоду ТВ

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата английской премьер лиги перенесен по решению телевидения. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Первоначально встреча 36-го тура чемпионата Англии была запланирована на субботу 6 мая, но теперь состоится 7 числа.

«Мы получили уведомление от премьер-лиги о том, что игра с «Манчестер Юнайтед» была перенесена в результате выбора ТВ и теперь пройдет в воскресенье, 7 мая. Мы также ожидаем подтверждения от АПЛ о том, когда будут сыграны наши матчи против «Саутгемптона» и «Сандерленда», - говорится в сообщении на официальном сайте «Арсенала».

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