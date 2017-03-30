Виктор Леоненко: Не политики должны решать, куда Тимощуку ехать

Бывший форвард киевского «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко сказал, что Анатолий Тимощук должен сам решать, где ему продолжать карьеру. Напомним, что Анатолий вошел в тренерский штаб «Зенита».

«Я рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нем как о тренере пока еще рано. Я могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него все получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны еще ум и мастерство.

Толик сам лучше знает - ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы, и не государство, потому что это его будущее. Он ведь в «Зените» играл, выиграл много трофеев, был капитаном команды, так что - его расстрелять теперь за это?

Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Поэтому я хочу просто поздравить Тимощука с днем рождения и буду следить за его карьерой», - цитирует Леоненко «Комсомольская правда в Украине».

В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского клуба.

Напомним, что сегодня Тимощуку исполнилось 38 лет.