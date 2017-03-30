Виктор Леоненко: Не политики должны решать, куда Тимощуку ехать
Бывший форвард киевского «Динамо»,
футбольный эксперт Виктор Леоненко сказал, что Анатолий Тимощук должен сам
решать, где ему продолжать карьеру. Напомним, что Анатолий вошел в тренерский
штаб «Зенита».
«Я рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нем как о тренере пока еще рано. Я могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него все получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны еще ум и мастерство.
Толик
сам лучше знает - ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы, и
не государство, потому что это его будущее. Он ведь в «Зените» играл, выиграл
много трофеев, был капитаном команды, так что - его расстрелять теперь за
это?
Человек
должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Поэтому я хочу
просто поздравить Тимощука с днем рождения и буду следить за его карьерой», -
цитирует Леоненко «Комсомольская правда в Украине».
В составе
сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал
пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка
страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе
питерского клуба.
Напомним, что сегодня
Тимощуку исполнилось 38 лет.