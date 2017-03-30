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На ЧМ-2026 могут выступить 16 команд из Европы

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, сегодня Совет организации соберется в Цюрихе для обсуждения распределения мест для участия в ЧМ-2026.

Напомним, в январе текущего года было принято решение об участии в турнире 48 команд. Это правило вступает в силу с 2026 года.

По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.

Еще две путевки чемпионат мира будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.

По нынешней системе, которая подразумевает участие 32 команд, Европу представляют 12 команд, КОНМЕБОЛ – 6, КОНКАКАФ – 4, Африку – 4, Азию – 5. Еще одно место достается победителю стыковых матчей между командами, представляющими Азию и Океанию.

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