Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс1 : 3Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков

Источник:  FacebookКомментарии

Спортивный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком, а также перед матерью братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Я должен извиниться перед Алексеем Миранчуком. Меня, бывает, заносит. Я хочу извиниться конкретно за то, что я, критикуя его и остря на его счет - тут извиняться не на что - упомянул его маму. 

Всех нас заносит по-разному.  Я журналист, работаю словами - заносит меня тоже на словах. Чем работаю. Я приношу самые глубокие, какие можно принести на этих самых словах, извинения маме братьев Миранчуков. Я вижу свою большую вину в том, что я воспользовался ее фигурой, мне не знакомой, походя, через запятую. А про маму так нельзя. Ни про чью. 

Я сам публичный человек, у меня толстая кожа, но даже междометие, направленное в адрес моей мамы, меня бы взбесило.  Я был неправ.  Я приношу свои извинения семье Миранчуков. Алексею, Антону, их папе Андрею - других членов семьи по именам не знаю. Но тем не менее. 

Это настолько важно, что я не собираюсь уточнять, в чем я не считаю нужным извиняться. Везде, где я говорил об этом, я извинюсь. Мамы - что святее. Тут я виноват. И мне стыдно», – написал Уткин на своей странице в Facebook.

Ранее Уткин в интервью «Спорт FM» заявил: «Для бизнеса плохо, что нет тройняшек Миранчуков».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» предпримет еще одну попытку продлить контракт с МиранчукомРуководство «Локомотива» проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.Андрей Червиченко: Миранчук потихоньку повторяет историю КокоринаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры Алексея Миранчука.Василий Уткин: По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборнойОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин подвел итоги двух последних товарищеских матчей сборной России.Василий Уткин: Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее историиОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин рассказал, что введение лимита на легионеров повлияло на уровень сборной России.Роберто Мартинес: Мне очень нравится МиранчукГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после товарищеского матча с Россией (3:3) выделил полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.Алексей Миранчук: Лично мне будет чему поучиться у сборной БельгииПолузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.Василий Уткин: Я ничего не путаю? Тарасов назвал игроков сборной лузерами?Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России.Алексей Миранчук: У сборной России нет своего Месси, мы должны добиваться результата командойПолузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что сборная России не располагает футболистами топ-уровня, поэтому успех ей должна принести командная игра.Дмитрий или Кирилл, Хамит или Халил? Отличаете ли вы футбольных близнецов [тест]Дмитрий или Кирилл, Хамит или Халил? Отличаете ли вы футбольных близнецов [тест]В истории футбола было немало братьев-близнецов. Проверьте, можете ли вы разобраться, кто есть кто.Василий Уткин: Сборная России играет в футбол чудовищно, и это грустноОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о контрольном матче сборной России с командой Кот-д'Ивуара.Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денегТелекомментатор Василий Уткин считает, что пришло время «Реалу» подыскивать нового центрального нападающего.Василий Уткин: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся времяВасилий Уткин: «Лестер», ты осточертел. С тебя два красивых вылета в оставшееся времяИзвестный комментатор Василий Уткин в своем Facebook высказался о феномене «Лестера», который прошел «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Василий Уткин: Браво, «Лестер»! Эту команду 3 года из плей-офф выбить никто не могИзвестный комментатор высказался о победе «Лестера» над «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром». В пятницу к общей группе присоединились полузащитники Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук.Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорЮрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковИлья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковПрезидент «Локомотива» дал обстоятельное интервью, будучи гостем редакции «Советского спорта».Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программеСегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.Василий Уткин: О том, что было всегда, типа судей, говорят трусы, которыми предстал «ПСЖ»Футбольный комментатор Василий Уткин после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) призвал не затрагивать тему судейства.Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Василий Уткин соглашается с тем, что нынешняя «Барселона» заканчивается, и объясняет, почему главным в ней был вовсе не Месси.С днем рождения, Василий Уткин!С днем рождения, Василий Уткин!Сегодня день рождения у самого заметного комментатора на современном отечественном ТВ.
Футбол
Ролан Гусев: Надо возвращать в сборную Березуцких и Игнашевича
Футбол
Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков
Футбол
На ЧМ-2026 могут выступить 16 команд из Европы
Футбол
Тэйлор может получить трехматчевую дисквалификацию за жесткий фол против Коулмэна (видео)
все новости
Антон Миранчук
Антон Миранчуквсе новости
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости