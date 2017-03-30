Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков

Спортивный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком, а также перед матерью братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Я должен извиниться перед Алексеем Миранчуком. Меня, бывает, заносит. Я хочу извиниться конкретно за то, что я, критикуя его и остря на его счет - тут извиняться не на что - упомянул его маму.

Всех нас заносит по-разному. Я журналист, работаю словами - заносит меня тоже на словах. Чем работаю. Я приношу самые глубокие, какие можно принести на этих самых словах, извинения маме братьев Миранчуков. Я вижу свою большую вину в том, что я воспользовался ее фигурой, мне не знакомой, походя, через запятую. А про маму так нельзя. Ни про чью.

Я сам публичный человек, у меня толстая кожа, но даже междометие, направленное в адрес моей мамы, меня бы взбесило. Я был неправ. Я приношу свои извинения семье Миранчуков. Алексею, Антону, их папе Андрею - других членов семьи по именам не знаю. Но тем не менее.

Это настолько важно, что я не собираюсь уточнять, в чем я не считаю нужным извиняться. Везде, где я говорил об этом, я извинюсь. Мамы - что святее. Тут я виноват. И мне стыдно», – написал Уткин на своей странице в Facebook.

Ранее Уткин в интервью «Спорт FM» заявил: «Для бизнеса плохо, что нет тройняшек Миранчуков».