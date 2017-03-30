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Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио Рамосом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня защитнику сборной Испании исполнился 31 год.

«У меня особые воспоминания с великим капитаном. С днем рождения!», – написал валлиец на своей странице в Instagram, выложив фото следующее фото:

Special memories with a great captain. Happy Birthday @sr4oficial! #ElCapitán

Публикация от Gareth Bale (@garethbale11)

Отметим, что данное фото сделано после победы «Реала» над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, который состоялся в прошлом году в Милане и завершился победой «сливочных» в серии пенальти (5:3).

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