Гарет Бэйл: У меня особые воспоминания с Серхио Рамосом
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поздравил своего партнера по клубу Серхио Рамоса с днем рождения. Напомним, сегодня защитнику сборной Испании исполнился 31 год.
«У меня особые воспоминания с великим капитаном. С днем рождения!», – написал валлиец на своей странице в Instagram, выложив фото следующее фото:
Отметим, что данное фото сделано после победы «Реала» над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, который состоялся в прошлом году в Милане и завершился победой «сливочных» в серии пенальти (5:3).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически