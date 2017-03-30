Смета строящегося стадиона в Самаре может увеличиться на 1,7 миллиарда рублей

Подрядчик стадиона «Самара Арена» требует увеличить стоимость строительства сооружения. Этот стадион будет принимать матчи чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает «Самарское обозрение», смета может быть увеличена на 1,7 миллиарда рублей. Указывается, что средняя цена таких стадионов - 16-17 миллиардов рублей, стоимость «Самара Арены» же в случае принятия предложения подрядчика превысит 20,6 миллиардов рублей. Рост стоимости происходит одновременно с упрощением начального проекта стадиона.

При этом предлагается изменить технологию покрытия купола, сделав его металлическим, а не прозрачным, как планировалось раньше. Также в рамках оптимизации могут упростить и конструкции фасадов и зон отдыха «Самара Арены».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.