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Ролан Гусев: Надо возвращать в сборную Березуцких и Игнашевича

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился впечатлениями об игре национальной команды в прошедших товарищеских матчах с Бельгией (3:3) и Кот-д'Ивуара (0:2).

- Пока впечатления от игры сборной России не самые положительные. Больше отрицательных эмоций. Особенно от игры в обороне. Я считаю, что нужно начинать вести диалог с Василием и Алексеем Березуцким, а также с Сергеем Игнашевичем. Надо возвращать их в сборную России, потому что они на данный момент сильнейшие защитники. Вы все сами видели, что происходило с обороной в прошедших контрольных матчах.

На предстоящем Кубке конфедерации уже нужно наигрывать состав и схему, при которой сборная будет играть на домашнем чемпионате мира. Для экспериментов времени остается не так много. Надо формировать костяк. По нынешней игре сборной сейчас ничего не понятно, - передает слова Гусева «Спорт FM».

Напомним, что Сергей Игнашевич прекратил выступления за сборную России после чемпионата Европы 2016 года. Василий Березуцкий 10 марта 2017 года объявил, что приостанавливает выступления за сборную.

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