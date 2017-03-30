Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс1 : 3Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Манджукич рискует пропустит матч с «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Как сообщает Football Italia, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил травму, находясь в расположении сборной Хорватии.

Отмечается, что игрок туринской команды испытывает проблемы с коленом. По предварительной информации, футболист пропустит центральный матч 30-го тура Серии А против «Наполи».

Добавим, что ранее «Ювентус» потерял полузащитника Марко Пьяцу, который повредил связки колена и пропустит остаток нынешнего сезона.

Матч «Наполи» – «Ювентус» состоится 2 апреля в Неаполе и стартует в 21.45 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрнан Креспо: Что происходит с Игуаином? Думаю, этот вопрос стоит задать психологуБывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, не забивший пенальти в финале Кубка Америки 2016, испытывает некоторые проблемы.Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем МессиБывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.«Ювентус» возобновил интерес к Андре ГомешуПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.Экс-форвард «Наполи»: Игуаин почувствует последствия перехода в «Ювентус», как только появится на полеБывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо дал комментарий перед матчем с «Ювентусом», за который выступает экс-форвард «маленьких ослов» Гонсало Игуаин.Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасныхКапитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).Пьяца выбыл из строя до конца сезонаНападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.«Ювентус» не сумел найти замену Аллегри и в ближайшее время предложит ему новый контрактРуководство «Ювентуса» планирует сохранить в своих рядах главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.«Наполи» готов выполнить требования Мертенса по новому контрактуРуководство «Наполи» планирует сохранить в своих рядах нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.Робер Пирес: Вспомните первый сезон Погба в «Ювентусе». Ему нужно дать время на адаптациюБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес встал на защиту своего соотечественника Поля Погба, который минувшим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.Франческо Тольдо: Буффон может дать совет Доннарумме, но в первую очередь он заботится о месте в сборной ИталииБывший голкипер сборной Италии Франческо Тольдо высказался вратарской линии в национальной команде.Технический директор «Барселоны»: Купить Верратти и Дибалу очень трудноТехнический директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о возможном усилении команды, а также приглашении полузащитника Марко Верратти и форварда Пауло Дибалы.Сарри признан лучшим тренером Италии сезона 2015/2016Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признан лучшим тренером в Италии в сезоне 2015/2016 и стал лауреатом приза Panchina d’Oro.Марио Манджукич: Нам удалось нейтрализовать лидеров сборной Украины – Коноплянку и ЯрмоленкоНападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу своей команды над сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018.Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Коман может перейти в «Манчестер Сити»Тренерский штаб «Манчестер Сити» приступил к поиску усиления состава, который планируется на грядущее лето.Конте пытается опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за МаркизиоПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может переехать в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в РоссииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он представляет свое завершение карьеры.
Футбол
Ролан Гусев: Надо возвращать в сборную Березуцких и Игнашевича
Футбол
Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков
Футбол
На ЧМ-2026 могут выступить 16 команд из Европы
Футбол
Тэйлор может получить трехматчевую дисквалификацию за жесткий фол против Коулмэна (видео)
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Марио Манджукич
Марио Манджукичвсе новости