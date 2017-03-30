Манджукич рискует пропустит матч с «Наполи»
Как сообщает Football Italia, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил травму, находясь в расположении сборной Хорватии.
Отмечается, что игрок туринской команды испытывает проблемы с коленом. По предварительной информации, футболист пропустит центральный матч 30-го тура Серии А против «Наполи».
Добавим, что ранее «Ювентус» потерял полузащитника Марко Пьяцу, который повредил связки колена и пропустит остаток нынешнего сезона.
Матч «Наполи» – «Ювентус» состоится 2 апреля в Неаполе и стартует в 21.45 мск.
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