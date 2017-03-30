Манджукич рискует пропустит матч с «Наполи»

Робер Пирес: Вспомните первый сезон Погба в «Ювентусе». Ему нужно дать время на адаптацию

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес встал на защиту своего соотечественника Поля Погба, который минувшим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.