Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс1 : 3Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Саввиди заплатит «Ростову» 30 млн рублей за переименование «Олимп-2»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди рассказал, что все расходы, связанные с переименованием стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

- Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.

Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на- Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование - радостное событие, - приводит слова Саввиди ТАСС.

Ранее пресс-служба ФК «Ростов» сообщил о том, что стадиону «Олимп-2» , где проводит свои домашние матчи ростовская команда, будет присвоено имя известного советского футболиста Виктора Понедельника.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев МиранчуковСпортивный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчукой, а также перед матерью братьев Алексея и Антона и Миранчуков.Виктор Леоненко: Не политики должны решать, куда Тимощуку ехатьБывший форвард киевского «Динамо», футбольный эксперт Виктор Леоненко сказал, что Анатолий Тимощук должен сам решать, где ему продолжать карьеру. Напомним, что Анатолий вошел в тренерский штаб «Зенита».Мирон Маркевич: Лучше бы Тимощук начал карьеру в УкраинеБывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич сказал, что он негативно относится к решению Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».Брайан Идову: Мной интересовались клубы из Франции и МЛСЗащитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о некогда возможных вариантах переезда в зарубежный клуб.Брайан Идову: Гаджиев – ментор, профессор. Он тренер-тактикЗащитник пермского «Амкара» Брайан Идову охарактеризовал главного тренера своей команды Гаджи Гаджиева.Брайан Идову: Все в «Амкаре» думают о месте в четверкеЗащитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о о целях команды на сезон.«Спартак»: Адриано тренируется индивидуально, Давыдов пройдет медобследованиеФутболисты «Спартака» готовятся к домашнему матчу 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом».«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для матчей и тренировок«Локомотив», возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита»Бывший полузащитник киевского «Динамо», экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».Сайт «Спартака» перестал работать после начала продажи билетов на матч с «Зенитом»После начала продажи билетов на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» официальный сайт «Спартака» на некоторое время «упал». На данный момент работа сайта уже восстановлена.Абдулавов и Тумасян вернулись в общую группу «Уфы»Футболисты «Уфы» Исламнур Абдулавов и Денис Тумасян восстановились после травм и уже занимаются в общей группе, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.В английском издании вышел материал о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива»Сегодня на официальном сайте английского издания Daily Mail появился материал, посвященный массовой драке российских болельщиков после окончания матча 20-го тура РФПЛ между двумя московскими клубами – «Локомотивом» и «Спартаком».Президент «Оренбурга»: «Спартак» для нас хороший раздражитель и без дополнительного стимулированияПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о настрое команды на выездную встречу 21-го тура чемпионата России со «Спартаком», которая пройдет в понедельник.Участие защитника «Анжи» Брызгалова в матче с «Уралом» под вопросомУчастие защитника «Анжи» Сергея Брызгалова в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» под вопросом, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.Константин Лепехин: После смерти Казаченка еще больше ощущается, что он – великий человекБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился воспоминаниями о Владимире Казаченке.Владислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейВладислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейХавбек тульского «Арсенала» в интервью «ССФ» вспомнил о своих именитых тренерах и жестко высказался о болельщиках «Спартака».Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублейНачалась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».«Зенит» поздравил Тимощука с днем рожденияСегодня, 30 марта, празднует свой день рождения экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук. Футболисту исполняется 38 лет.Алексей Швед: Ни один баскетболист не поступил бы как Кокорин и МамаевЗащитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что серьезно относится к деньгам и старается не тратить их на глупости.Футболисты «Зенита», «Зенита-2» и Митрофанов посетили церемонию прощания с КазаченкомВ Петербурге проходит церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком.
Футбол
Ролан Гусев: Надо возвращать в сборную Березуцких и Игнашевича
Футбол
Василий Уткин: Приношу глубочайшие извинения маме братьев Миранчуков
Футбол
На ЧМ-2026 могут выступить 16 команд из Европы
Футбол
Тэйлор может получить трехматчевую дисквалификацию за жесткий фол против Коулмэна (видео)
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости