Саввиди заплатит «Ростову» 30 млн рублей за переименование «Олимп-2»

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди рассказал, что все расходы, связанные с переименованием стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

- Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.

Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на- Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование - радостное событие, - приводит слова Саввиди ТАСС.

Ранее пресс-служба ФК «Ростов» сообщил о том, что стадиону «Олимп-2» , где проводит свои домашние матчи ростовская команда, будет присвоено имя известного советского футболиста Виктора Понедельника.