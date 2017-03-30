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Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программе

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.

– Миша Коляда – молодец, достойно катался. В короткой программе ему нужен еще один четверной, в следующем сезоне он, думаю, его сделает. Но в целом Михаил справился, выполнил свою задачу, причем достойно.

Максим хорошо справился с каскадом и даже после падения сделал прыжок в три с половиной оборота. Наверное, пока это его максимум. Сейчас ребятам надо выложиться в произвольной программе, войти в десятку, ведь речь идет об олимпийских квотах, – рассказал Плющенко ТАСС.

Напомним, что после короткой программы Михаил Коляда занимает седьмое место, а Максим Ковтун – десятое.

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