Александер Чеферин: Считаем справедливым, что на ЧМ будут выступать 16 европейских стран

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что доволен распределением квот на чемпионат мира 2026 года.

- Мы довольны предложенным распределением квот на чемпионат мира 2026 года, что было согласовано в четверг всеми президентами конфедераций. Мы считаем справедливым то, что на чемпионате мира будут выступать 16 европейских стран. Мы с нетерпением ждем одобрения этого предложения на заседании совета ФИФА 9 мая в Бахрейне, - рассказал Чеферин «Р-Спорт».

Ранее ФИФА рекомендовало выделить 16 квот европейским сборным на чемпионат мира 2026 года. По нынешней системе, которая подразумевает участие 32 команд, Европу представляют 12 команд.