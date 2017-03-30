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Сразу два игрока «Реала» могут перебраться в «Ливерпуль»

Источник:  The SunКомментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует серьезно усилить состав грядущим летом.

Как сообщает The Sun, английский клуб предпримет попытку заполучить сразу двух игроков мадридского «Реала» – Хамеса Родригеса и Марко Асенсио. Отмечается, что сумма сделки может составить 92 млн фунтов.

Ранее испанские СМИ распространили информацию, что другой хавбек «сливочных» – Иско Аларкон – готов продлить контракт с клубом, если Хамес перейдет в другую команду. Впрочем, обоих не устраивает положение, поскольку наставник «Реала» Зинедин Зидан предпочитает им Тони Крооса и Луку Модрича.

Что касается Асенсио, то он ранее заявил, что готов остаться в команде на следующий сезон, несмотря на отсутствие игровой практики.

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