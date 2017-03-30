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Дмитрий Пидручный: С россиянами особо не общаемся, а Фуркад раньше даже не здоровался

Комментарии

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об отношениях со сборной России и французом Мартеном Фуркадом.

—Общаетесь с россиянами на этапах?

— Ну, несильно. Чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне, я не знаю. Может быть, осуждают Путина, но не говорят об этом. Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень. 

— А с Фуркадом? Или он такой, с короной ходит?
— Ну, не то, чтобы. Кстати, пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится. В чем его секрет? Он просто не мыслит жизни без биатлона, и сейчас он самый стабильный. При этом у него прекрасные данные, Фуркад — настоящий атлет, - цитируют Пидручного «Вести».

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