Дмитрий Пидручный: С россиянами особо не общаемся, а Фуркад раньше даже не здоровался

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об отношениях со сборной России и французом Мартеном Фуркадом.

—Общаетесь с россиянами на этапах?

— Ну, несильно. Чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне, я не знаю. Может быть, осуждают Путина, но не говорят об этом. Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень.



— А с Фуркадом? Или он такой, с короной ходит?

— Ну, не то, чтобы. Кстати, пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится. В чем его секрет? Он просто не мыслит жизни без биатлона, и сейчас он самый стабильный. При этом у него прекрасные данные, Фуркад — настоящий атлет, - цитируют Пидручного «Вести».