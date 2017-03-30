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УЕФА обнародовал возможное распределение команд в Лиге наций, Россия и Украина - в дивизионе В

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций. УЕФА представил, как могут быть распределены команды в этом турнире.

Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D. Дивизионы A и B будут состоять из четырех трио.

Дивизион C будет состоять из одного трио и трех квартетов. Дивизион D будет состоять из четырех квартетов

Процедура жеребьевки будет утверждена позже. Лига наций учитывает принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд в Лиге наций будет определять состав корзин для жеребьевки последующих Европейских квалификаций.

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018. Согласно этому рейтингу, распределение сборных по дивизионам выглядит так:

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Белоруссия, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Отметим, что этот состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

Первые матчи турнира состоятся в сентябре 2018 года. Отметим, что российские и украинские клубы на данный момент разводятся организаторами в еврокубках, а в нынешнем проекте сборные этих стран находятся в одном дивизионе.

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