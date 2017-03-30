УЕФА обнародовал возможное распределение команд в Лиге наций, Россия и Украина - в дивизионе В
В сентябре 2018 года состоятся первые матчи
Лиги наций. УЕФА представил, как могут быть
распределены команды в этом турнире.
Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).
В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D. Дивизионы A и B будут состоять из четырех трио.
Дивизион C будет состоять из одного трио и трех квартетов. Дивизион D будет состоять из четырех квартетов
Процедура жеребьевки будет утверждена позже. Лига наций учитывает принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд в Лиге наций будет определять состав корзин для жеребьевки последующих Европейских квалификаций.
Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;
Дивизион B (четыре
группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс,
Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;
Дивизион C (одна
группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния,
Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория,
Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;
Дивизион D (четыре
группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Белоруссия, Грузия, Фарерские
острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн,
Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.
Отметим, что этот состав лиг носит предварительный характер.
Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской
квалификации в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться
дивизионом выше или опуститься ниже.
Первые матчи турнира состоятся в сентябре 2018 года. Отметим,
что российские и украинские клубы на данный момент разводятся организаторами в
еврокубках, а в нынешнем проекте сборные этих стран находятся в одном
дивизионе.