Мозякин побил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны (видео)
Сегодня «Ак Барс» принимает
магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала Восточной
конференции. В этом матче отметился голом нападающий гостей Сергей Мозякин.
Отметим,
что Сергей Мозякин сделал счет 3:1. Александров установил свой рекорд в сезоне
1962/63 в чемпионате СССР. Отметим также, что Мозякину сегодня исполнилось 36
лет.
«Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
СПЕЦПРОЕКТ «СОВЕТСКОГО СПОРТА». Сезон рекордов Сергея Мозякина
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически