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Мозякин побил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны (видео)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Ак Барс» принимает  магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом нападающий гостей Сергей Мозякин.

Благодаря этому Мозякин превзошел рекорд Вениамина Александрова по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне. В текущем сезоне в активе Мозякина 54 гола.

Отметим, что Сергей Мозякин сделал счет 3:1. Александров установил свой рекорд в сезоне 1962/63 в чемпионате СССР. Отметим также, что Мозякину сегодня исполнилось 36 лет.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

СПЕЦПРОЕКТ «СОВЕТСКОГО СПОРТА». Сезон рекордов Сергея Мозякина

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