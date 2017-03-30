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Сергей «Kefir» Никифоров: Моя задача на Чемпионате РФПЛ – войти в тройку

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Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью «Матч ТВ» рассказал о прошедшем Кубке РФПЛ и о предстоящем чемпионате РФПЛ по киберфутболу.

«Я все еще главный фифер всея Руси – постоянно и всегда. Потому что остаюсь единственным в России блогером и киберспортсменом одновременно. Я популярнее любого киберспортсмена в нашей стране, все остальные на пять, семь, десять голов ниже в этом направлении. Да и если взять киберспорт, то за последние пять лет дважды отбирался на чемпионаты мира. Еще перед Кубком РФПЛ я критиковал этот турнир и говорил, что его делают не совсем правильно. Там не разыгрывали путевки на европейские турниры, не было информации о призовом фонде, клубы просто попросили подписать и прислать игроков.

Я не понимал, зачем это все проводить. Потом сказали, что это был тестовый турнир. Окей, если зовете на тест, то я тоже отношусь к нему, как к тесту. У меня не было мотивации играть и тренироваться. В отличие от других парней, у меня есть основная работа и нет столько времени, чтобы повышать уровень игры. Я бы вышел в полуфинал, просто попал в четвертьфинале на Тимона из ЦСКА, который был готов лучше всех. Хотя организация турнира была классная – все сделали круто.

Сейчас в Казани будет чемпионат РФПЛ по киберфутболу. Призовой фонд тоже не ясен, но есть шанс поехать на отборочные игры FIWC. Это уже мотивирует, поэтому сижу и готовлюсь. К тому же есть близкие, есть моя аудитория, есть болельщики «Спартака» – снова подводить их тоже не хочу. Моя задача – войти в тройку, обещать чемпионство не могу. Я чист и честен перед всеми, кто за меня будет болеть: серьезно тренируюсь и готовлюсь. Много играю с представителями «Рубина», «Зенита» и «Локомотива». Это сильные игроки и даже фавориты, а зенитовский парень мне сказал, что за март моя игра стала намного лучше».

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» стартует 31 марта в Казани. Матчи плей-офф и финал состоятся 1 апреля. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, в приложении Game Show на платформе LG Smart TV, Twitch.

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