«Фишт» может стать запасным стадионом «Локомотива» на следующий сезон

Московский «Локомотив» в качестве запасного стадиона на следующий сезон может заявить сочинскую арену «Фишт». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив», как и любой другой клуб, рассматривает варианты запасной арены на сезон-2017/18. Среди этих вариантов есть стадион «Фишт», – приводит слова источника ТАСС.



Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает «Фишт» в качестве места проведения тренировок и матчей.