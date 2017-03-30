«Фишт» может стать запасным стадионом «Локомотива» на следующий сезон
Московский «Локомотив» в качестве запасного стадиона на следующий сезон может заявить сочинскую арену «Фишт». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив», как и любой другой клуб, рассматривает варианты
запасной арены на сезон-2017/18. Среди этих вариантов есть стадион «Фишт», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает «Фишт» в качестве места проведения тренировок и матчей.
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