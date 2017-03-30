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Виталий Мутко: Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей

Источник:  ТАССКомментарии

Вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о причинах создания Лиги наций.

- УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций. Сейчас существует два отборочных цикла - к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование, - приводит слова Мутко ТАСС.

В сентябре 2018 года состоятся первые матчи Лиги наций. Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

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