Голкипер «Баварии» Ульрайх получил травму вслед за Нойером
Второй вратарь «Баварии» Свен Ульрайх травмировался
на сегодняшней тренировке. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует abendzeitung-muenchen.de, Ульрайх, вероятно, все же сможет сыграть в ближайшем матче против «Аугсбурга» в чемпионате Германии. В противном случае место в воротах может занять третий вратарь 36-летний Том Штарке.
Напомним, что ближайшие матчи «Бавария» - «Аугсбург» состоится 1 апреля. Начало в 16:30.
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