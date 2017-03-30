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Голкипер «Баварии» Ульрайх получил травму вслед за Нойером

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Второй вратарь «Баварии» Свен Ульрайх травмировался на сегодняшней тренировке. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует abendzeitung-muenchen.de, Ульрайх, вероятно, все же сможет сыграть в ближайшем матче против «Аугсбурга» в чемпионате Германии. В противном случае место в воротах может занять третий вратарь 36-летний Том Штарке.

Напомним, что ближайшие матчи «Бавария» - «Аугсбург» состоится 1 апреля. Начало в 16:30. 

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