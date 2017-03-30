«Магнитка» вновь переиграла «Ак Барс» и вышла в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции на выезде одолели казанский «Ак Барс» (4:1) и вышли в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-0 в пользу магнитогорцев.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ян Коварж, Виктор Антипин, Сергей Мозякин и Денис Платонов. У казанцев точный бросок на счету Иржи Секача.

Отметим, что капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому сегодня исполнилось 36 лет, побил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страны, державшийся с сезона 1962/1963.

В финале Кубка Гагарина магнитогорская команда встретится с питерским СКА, который в финальной серии Западной конференции также со счетом 4-0 одолел ярославский «Локомотив». Первый матч противостояния состоится 8 апреля в Магнитогорске.