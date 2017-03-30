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Ксения Столбова: Будем работать дальше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Ксения Столбова поделилась впечатлениями после произвольной программы в паре с Федором Климовым на чемпионате мира в Хельсинки (Финляндия).

«Дальше будем работать. Кататься чисто, уверенно, стабильно. Вернемся, начнем искать новую музыку, делать новые постановки и корректировать элементы. Оставлять программы нынешнего сезона не будем. Расстанемся с ними очень легко, будем искать новые образы. Несолидно в нашем возрасте оставлять программы», - цитирует Столбову «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам короткой программы Столбова и Климов занимали 13-е место. На данный момент произвольная программа на соревнованиях продолжается. После двух прокатов у пары 206,72 балла. 

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