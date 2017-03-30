Впервые в истории Кубка Гагарина финалы конференций завершились со счетом 4-0

СКА и «Металлург» стали первыми клубами в истории Кубка Гагарина, кто одолел соперников в финале конференций со счетом в серии 4-0.

Армейцы в четырех матчах обыграли ярославский «Локомотив», а «Магнитка» – казанский «Ак Барс».

Напомним, первый матч финала Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом» состоится в Магнитогорске и запланирован на 8 апреля. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.