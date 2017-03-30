Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал появление в британском издании Daily Mail материала о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива». Он отметил, что данные, приведенные в статье, не соответствуют действительности.

«Естественно, нельзя ни в коем случае это просто так оставлять. Любую из этих «фэйковых» новостей мы опровергали и продолжим это делать. С другой стороны, на самые глупые подобные нападки нам очень сложно что-то сказать. Они сами себя уличают. Когда люди врут, их очень легко поймать. Мы не отрицаем, что проблемы, связанные с фанатским движением, существуют, но они существуют в любой стране, в том числе на последнем чемпионате Европы. Мы не закрываемся и работаем, голову в песок не засовываем. Но когда люди откровенно врут, пытаются ситуацию высосать из пальца, отвечать им можно только то, чего они достойны.

Проблема даже не в том, что британская пресса вся желтая как сивый мерин. Проблема в том, что британские политики и так называемые околоспортивные эксперты на этом мерине едут и погоняют. Таких страшилок еще будет много», - цитирует Маркина «Р-Спорт».

Автор статьи считает, что большинство российских болельщиков готовится к приезду английских фанатов и в качестве аргумента приводит слова одного из россиян, который заявил журналистам BBC следующее: «Конечно, наша цель – англичане, потому что именно они являются родоначальниками нашего движения. Естественно, мы их очень ждем. У нас нет необходимости ехать куда-то, чтобы повеселиться. Возле стадиона есть лес. Именно здесь мы можем спокойно устроить любую засаду», – приводит слова одного из российских фанатов Daily Mail со ссылкой на документальный фильм BBC.



