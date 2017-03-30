Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много
Глава комитета по безопасности и работе с
болельщиками РФС Владимир Маркин
прокомментировал появление в британском издании Daily Mail материала о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива».
Он отметил, что данные, приведенные в статье, не соответствуют
действительности.
Проблема даже не в том, что британская пресса вся желтая как сивый мерин. Проблема в том, что британские политики и так называемые околоспортивные эксперты на этом мерине едут и погоняют. Таких страшилок еще будет много», - цитирует Маркина «Р-Спорт».
Автор статьи считает, что большинство российских болельщиков готовится к приезду английских фанатов и в качестве аргумента приводит слова одного из россиян, который заявил журналистам BBC следующее: «Конечно, наша цель – англичане, потому что именно они являются родоначальниками нашего движения. Естественно, мы их очень ждем. У нас нет необходимости ехать куда-то, чтобы повеселиться. Возле стадиона есть лес. Именно здесь мы можем спокойно устроить любую засаду», – приводит слова одного из российских фанатов Daily Mail со ссылкой на документальный фильм BBC.