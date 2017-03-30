Серхио Гойкочеа: Мексика имеет неплохие шансы выиграть Кубок конфедераций

Бывший вратарь сборной Аргентины, победитель Кубка конфедераций-1992 Серхио Гойкочеа поделился ожиданиями от турнира 2017 года. Он считает, что победу может одержать сборная Мексики.

«За время, прошедшее с 1992 года, Кубок конфедераций превратился в настоящий «Турнир чемпионов», участие в котором является мечтой любого футболиста. Многие хотели бы принять участие, но к турниру допускаются лишь восемь команд. Россия трудится не покладая рук, чтобы обеспечить наилучшие условия командам, которые приедут туда этим летом. Я уверен, что Кубок станет настоящим праздником», - цитирует Гойкочеа официальный сайт ФИФА.

Сборная Мексики, по мнению Гойкочеа, имеет неплохие шансы на победу в Кубке конфедераций 2017.

«Мексика, участвуя в подобных турнирах, неоднократно доказывала, что всегда претендует на победу, ведь каждый раз она располагала великолепными игроками. Сейчас я могу назвать, к примеру, Чичарито, Джованни Дос Сантоса и Карлоса Велу, каждый из которых в любой момент способен решить исход игры. Матчи с мексиканской сборной всегда были тяжелым испытанием для соперников», - отметил аргентинец.

Напомним также, что в нынешнем году Кубок конфедераций пройдет в России.