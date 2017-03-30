«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею в сезоне-2016/17

Хоккеисты ярославского «Локомотива» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России по хоккею сезона 2016/2017.

В среду «Локомотив» в четырех встречах уступил СКА в финале Западной конференции и завершил выступление в сезоне. В четверг, проиграв магнитогорскому «Металлургу» также в четырех матчах финал Восточной конференции, завершил сезон казанский «Ак Барс». Однако команда из Ярославля набрала в регулярном чемпионате на одно очко больше, чем подопечные Зинэтулы Билялетдинова и завоевала бронзу чемпионата России.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина встретятся СКА и «Металлург». Первая встреча пройдет в Магнитогорске 8 апреля. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.