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SK Gaming и Renegades присоединились к WESA

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Киберспортивные организации SK Gaming и Renegades вступили во Всемирную ассоциацию киберспорта (World Esports Association — WESA).

Задачей ассоциации является профессионализация киберспорта. Работа WESA направлена на создание предсказуемых расписаний для фанов, игроков, организаторов и кастеров, а также на установление конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами.

World Esports Association была основана в мае 2016 года. В организацию входят восемь киберспортивных клубов (Fnatic, Natus Vincere, EnVyUS, Virtus.pro, G2 Esports, Faze Clan, mousesports, Ninjas in Pyjamas) и компания ESL, которая занимается организацией турниров. 

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