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Расписание финальной серии Кубка Гагарина

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Расписание финальной серии Кубка Гагарина
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Сегодня магнитогорский «Металлург», одолев казанский «Ак Барс» (4:1) и выиграв полуфинальную серию Кубка Гагарина в четырех встречах, стал вторым финалистом турнира сезона 2016/2017.

Первым в финал Кубка Гагарина вышел питерский СКА, в четырех матчах полуфинальной серии переигравший ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.

Расписание финала Кубка Гагарина:

8 апреля. 15:00 (мск). «Металлург» Мг – СКА
10 апреля. 17:00. «Металлург» Мг – СКА
12 апреля. 19:30. СКА – «Металлург» Мг
14 апреля. 19:30. СКА – «Металлург» Мг
16 апреля. «Металлург» Мг – СКА (если понадобится)
18 апреля. СКА – «Металлург» Мг (если понадобится)
20 апреля. «Металлург» Мг – СКА (если понадобится)

Напомним, что финальная серия Кубка Гагарина длится до четырех побед.

Голосование: Кто выиграет Кубок Гагарина-2016/17?

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