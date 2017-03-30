Расписание финальной серии Кубка Гагарина
Сегодня магнитогорский «Металлург», одолев казанский «Ак Барс» (4:1) и выиграв полуфинальную серию Кубка Гагарина в четырех встречах, стал вторым финалистом турнира сезона 2016/2017.
Первым в финал Кубка Гагарина вышел питерский СКА, в четырех матчах полуфинальной серии переигравший ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.
Расписание финала Кубка Гагарина:
8 апреля. 15:00 (мск). «Металлург»
Мг – СКА
10 апреля. 17:00. «Металлург» Мг – СКА
12 апреля. 19:30. СКА – «Металлург» Мг
14 апреля. 19:30. СКА – «Металлург» Мг
16 апреля. «Металлург» Мг – СКА (если понадобится)
18 апреля. СКА – «Металлург» Мг (если понадобится)
20 апреля. «Металлург» Мг – СКА (если понадобится)
Напомним, что финальная серия Кубка Гагарина длится до четырех побед.