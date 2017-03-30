Тарасова и Морозов завоевали бронзу на чемпионате мира, победили китайцы Суй и Хань
На чемпионате мира по фигурному катанию в
Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в парном катании. Итоговую победу
одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань.
Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко/Бруно Массо. Бронзовые медали в активе российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
В соревнованиях принимали участие еще две российские пары – Ксения Столбова и Федор Климов стали пятыми, а Наталья Забияко и Александр Энберт – 12-ми.
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Парное катание
Итоговый результат
1. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 232,06
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 230,30
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 219,03
4. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 211,51
5. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 206,72
6. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 206,19
7. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 206,06
8. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 204,68
9. Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия) – 203,98
10. Алекса Шимека/Крис Книрим (США) – 202,37
11. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 198,21
12. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 192,54