Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс1 : 4Металлург
Баскетбол  Барселона50 : 44Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тарасова и Морозов завоевали бронзу на чемпионате мира, победили китайцы Суй и Хань

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в парном катании. Итоговую победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань.

Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко/Бруно Массо. Бронзовые медали в активе российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В соревнованиях принимали участие еще две российские пары – Ксения Столбова и Федор Климов стали пятыми, а Наталья Забияко и Александр Энберт – 12-ми.

Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Парное катание
Итоговый результат

1. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 232,06
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 230,30
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 219,03
4. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 211,51
5. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 206,72
6. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 206,19
7. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 206,06
8. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 204,68
9. Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия) – 203,98
10. Алекса Шимека/Крис Книрим (США) – 202,37
11. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 198,21
12. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 192,54

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ксения Столбова: Будем работать дальшеРоссийская фигуристка Ксения Столбова поделилась впечатлениями после произвольной программы в паре с Федором Климовым на чемпионате мира в Хельсинки (Финляндия).Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.Тень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинТень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчинКорреспондент «Советского спорта» рассказывает о короткой программе у мужчин на чемпионате мира в Хельсинки.Валентина Чеботарева: Коляда обязательно будет исполнять четверной лутцТренер российского фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала, что спортсмен готов в произвольной программе чисто прыгнуть четверной лутц.Максим Ковтун: На разминке я заходил на четверной сальхов, но что-то пошло не такРоссийский фигурист Максим Ковтун выразил надежду, что травма, полученная им на разминке перед короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки, окажется несерьезной.Михаил Коляда: Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекатьсяРоссийский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Инна Гончаренко: На данный момент Ковтун не планирует сниматься с соревнованийТренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко рассказала журналистам, что российский спортсмен не собирается сниматься с соревнования на чемпионате мира.Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Коляда – седьмой, Ковтун – десятыйНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.Тамара Москвина: Короткая программа Тарасовой/Морозова оставила прекрасное впечатлениеЗаслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала короткую программу российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в парном катании, на чемпионате мира в Хельсинки.Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажорЗаслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Суй Вэньцзин: Мы надеемся, что завтра сможем хорошо откатать свою программуКитайская фигуристка Суй Вэньцзин, выступающая в паре с Ханом Коном, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Алена Савченко: Я не слишком довольна сегодняшним прокатомНемецкая фигуристка Алена Савченко, выступающая в паре с Брюно Массо, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.Владимир Морозов: Пройдена лишь половина дистанции, сделана лишь половина делаРоссийский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Евгения Тарасова: Мы приехали на ЧМ бороться за медали и олимпийские путевкиРоссийская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Евгения Тарасова и Владимир Морозов: У наших врачей волшебные рукиЕвгения Тарасова и Владимир Морозов: У наших врачей волшебные рукиРоссийская пара, ставшая третьей в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, прокомментировала свое выступление.На четверть бывший наш народ. Как прошла короткая программа на ЧМНа четверть бывший наш народ. Как прошла короткая программа на ЧМ«Советский спорт» рассказывает о короткой программе в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе на ЧМ в ХельсинкиРоссияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы ожидаемо захватила лидерство после исполнения короткой программы.Мария Сотскова: Я была немного зажата, в произвольной программе постараюсь быть раскрепощеннееРоссийская фигуристка Мария Сотскова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.
Хоккей
Александр Медведев: Нас ждет потрясающий финал Кубка Гагарина
Футбол
Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с Инфантино
Хоккей
«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею в сезоне-2016/17
Футбол
Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много
все новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию