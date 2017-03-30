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Бухаров, Полоз, Кудряшов и Ерохин присоединились к «Ростову»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» продолжает подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

Сегодня вечером желто-синие провели очередную тренировку, которая продолжалась чуть более часа.

Стоит отметить, что в занятии приняли участие футболисты сборной России Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Федор Кудряшов и Александр Бухаров. Игроки сегодня присоединились к донскому клубу.

Напомним, что матч «Ростов» – «Краснодар» состоится 3 апреля в 19:30 мск.

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