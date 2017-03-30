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Александр Медведев: Счет 4-0 в обеих сериях не должен настораживать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал итоги полуфинальных серий Кубка Гагарина.

- Счет 4-0 в обеих сериях не должен настораживать, потому что за ним стоит напряженнейшая борьба. Кроме последнего матча «Магнитки», в котором уральцы уверенно обыграли «Ак Барс» со счетом 4:1, были очень упорные игры. Даже счет 4:1 в одном из матчей СКА с «Локомотивом» не говорил о подавляющем преимуществе. Все решалось «на тоненького», что называется, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

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