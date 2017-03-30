Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с Инфантино

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что не поддерживает дисквалификацию на четыре матча нападающего команды Лионеля Месси. Он намерен поговорить об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Отсутствие Месси в матче с Боливией (0:2) было ключевым. Это как забрать у Португалии Криштиану Роналду», - цитирует Марадону Goal.com.

Ранее журналист Гонса Ступенего заявил, что на решение ФИФА по Месси повлиял Марадона. Сам Диего утверждает, что это не соответствует действительности.

«Мне обидно, когда мне говорят, что на это повлиял я. Клянусь Богом, я ничего не знал. Я начал изучать ситуацию с этим наказанием, это идет из КОНМЕБОЛ. Я поговорю об этом с Инфантино, поскольку это ужасно. Я много раз звонил Месси, но он не отвечал. Лионель – отличный парень, который никогда не жалуется и только тренируется», - добавил Марадона.

Напомним, что Месси был дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины за оскорбление арбитра в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).