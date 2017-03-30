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Александр Медведев: Нас ждет потрясающий финал Кубка Гагарина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина.

- То, что сыграют победители двух последних розыгрышей Кубка Гагарина, вносит дополнительную интригу. В финале сыграют команды, обладающие мощнейшим атакующим потенциалом, блестящими вратарями. Василий Кошечкин - один из лучших вратарей российских, Микко Коскинен и Игорь Шестеркин один другого лучше, поэтому будет очень интересно. О противостоянии Сергея Мозякина и Даниса Зарипова с Ильей Ковальчуком, Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым можно было только мечтать. Нас ждет потрясающий финал, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.

Голосование: Кто выиграет Кубок Гагарина-2016/17?

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