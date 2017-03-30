Илья Воробьев: СКА будет фаворитом в финале

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.

– Спасибо «Ак Барсу» за серию, готовимся к финалу.

– На старте плей-офф у «Магнитки» были проблемы при игре в меньшинстве. Вы довольны прогрессом команды в этом компоненте?

– Посмотрим в следующей серии.



– Кто будет фаворитом финале?

– СКА, конечно. СКА всегда фаворит, – передает слова Воробьева «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.