Илья Воробьев: СКА будет фаворитом в финале
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.
– Спасибо «Ак Барсу» за серию, готовимся к финалу.
– На
старте плей-офф у «Магнитки» были проблемы при игре в меньшинстве. Вы довольны
прогрессом команды в этом компоненте?
– Посмотрим в следующей серии.
– Кто
будет фаворитом финале?
– СКА, конечно. СКА всегда фаворит, – передает слова Воробьева «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.