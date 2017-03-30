Зинэтула Билялетдинов: Не могу упрекнуть ни одного игрока в плане отдачи и самоотверженности

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал итоги финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против «Магнитки» (0-4 в серии).

– Команда играла достойно. Были допущены ошибки, это, может быть, было связано и с усталостью. В целом не могу упрекнуть ни одного игрока в плане отдачи, самоотверженности.

– Это потолок «Ак Барса»?

– Не готов сейчас ответить. Давайте по существу.

– Вы остаетесь главным тренером?

– Давайте по игре вопросы.

– У Степана Захарчука сегодня -3. Он оправдывает ваши ожидания?

– Он играет достаточно стабильно. Бывает, что в его смену забивают, но играет звено, ошибки могут быть и у них.

– Что было в самом начале с командой? Много удалялись...

– Это от большого желания, ребята хотели сыграть хорошо, на эмоциях.

– Александр Свитов был на скамейке, но не играл.

– Это было его желание, он капитан команды, хотел поддержать ребят.

– Почему не играл Михаил Варнаков?

– У него травма, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.