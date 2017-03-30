Зинэтула Билялетдинов: Не могу упрекнуть ни одного игрока в плане отдачи и самоотверженности
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал итоги финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против «Магнитки» (0-4 в серии).
– Команда играла достойно. Были допущены ошибки, это, может быть, было связано и с усталостью. В целом не могу упрекнуть ни одного игрока в плане отдачи, самоотверженности.
– Это
потолок «Ак Барса»?
– Не готов сейчас ответить. Давайте по существу.
– Вы
остаетесь главным тренером?
– Давайте по игре вопросы.
– У
Степана Захарчука сегодня -3. Он оправдывает ваши ожидания?
– Он играет достаточно стабильно. Бывает, что в его смену забивают, но играет звено, ошибки могут быть и у них.
– Что
было в самом начале с командой? Много удалялись...
– Это от большого желания, ребята хотели сыграть хорошо, на эмоциях.
–
Александр Свитов был на скамейке, но не играл.
– Это было его желание, он капитан команды, хотел поддержать ребят.
– Почему
не играл Михаил Варнаков?
– У него травма, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.