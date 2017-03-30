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ВЭФ обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФ и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -  91:80 в пользу рижского клуба.

В составе победителей самым результативным стал Кристофер Ричард, который набрал 18 очков. У «Пармы» 18 очков в активе Домагоя Самаца.

Пермский клуб проиграл все матчи и занимает последнее место. Клуб из Латвии на шестой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ВЭФ - Парма - 91:80

Место и дата

30 марта 19:30, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция


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