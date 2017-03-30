ВЭФ обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
между ВЭФ и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 91:80
в пользу рижского клуба.
В составе победителей самым результативным стал Кристофер Ричард, который набрал 18 очков. У «Пармы» 18 очков в активе Домагоя Самаца.
Пермский клуб проиграл все матчи и занимает последнее место. Клуб из Латвии на шестой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
30 марта 19:30, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция
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