Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.

– «Ак Барс» – очень организованная команда, пожалуй, самая организованная в лиге, нам было непросто взламывать их оборону, создавать моменты. Хорошо, что мы реализовали большую часть тех моментов, что создали.

– Слышали свист с трибун после третьего матча?

– Я не имею права как-то реагировать на это, болельщики вправе поддерживать или нет отдельных игроков.

– Видели оскорбительный баннер на трибунах?

– Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.

А вот и фото - зачем??? pic.twitter.com/QwXPR4L6mI — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 30 марта 2017 г.

– Серия с «Ак Барсом» была особенной?

– Конечно, она имела свои особенности, не скрою, очень хотелось победить, но больше хотелось выйти в финал – единственное, к чему мы готовимся весь сезон.

– Вы в этой серии забили столько же, сколько весь «Ак Барс».

– Помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идет в ворота. Кидай ее, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи.

– Ваш главный тренер сказал, что СКА будет фаворитом финала.

– Конечно, никто с этим спорить не будет. Так же было и в прошлом Кубке Гагарина. На льду может всякое произойти, за пять минут может измениться ход серии.

– В чем секрет клуба «тех, кому за 36»?

– Работа, понимание и импровизация, – передает слова Зарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.