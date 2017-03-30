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Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.

– «Ак Барс» – очень организованная команда, пожалуй, самая организованная в лиге, нам было непросто взламывать их оборону, создавать моменты. Хорошо, что мы реализовали большую часть тех моментов, что создали.

– Слышали свист с трибун после третьего матча?
– Я не имею права как-то реагировать на это, болельщики вправе поддерживать или нет отдельных игроков.

– Видели оскорбительный баннер на трибунах?
– Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.

– Серия с «Ак Барсом» была особенной?
– Конечно, она имела свои особенности, не скрою, очень хотелось победить, но больше хотелось выйти в финал – единственное, к чему мы готовимся весь сезон.

– Вы в этой серии забили столько же, сколько весь «Ак Барс».
– Помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идет в ворота. Кидай ее, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи.

– Ваш главный тренер сказал, что СКА будет фаворитом финала.
– Конечно, никто с этим спорить не будет. Так же было и в прошлом Кубке Гагарина. На льду может всякое произойти, за пять минут может измениться ход серии.

– В чем секрет клуба «тех, кому за 36»?
– Работа, понимание и импровизация, – передает слова Зарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.

Матч

Ак Барс - Металлург Мг - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы:

Коварж (Ли, Мозякин), 5:30 (0:1 - бол.). Антипин (Коварж, Мозякин), 10:18 (0:2 - бол.). Секач (Азеведо, Яруллин), 18:10 (1:2). Мозякин 26:24 (1:3). Платонов (Казионов Д.), 45:20 (1:4).

Место и дата

30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок Гагарина-2016/17?

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