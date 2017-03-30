Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина.
– «Ак Барс» – очень организованная команда, пожалуй, самая организованная в лиге, нам было непросто взламывать их оборону, создавать моменты. Хорошо, что мы реализовали большую часть тех моментов, что создали.
–
Слышали свист с трибун после третьего матча?
– Я не имею права как-то реагировать на это, болельщики вправе поддерживать или нет отдельных игроков.
– Видели
оскорбительный баннер на трибунах?
– Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.
А вот и фото - зачем??? pic.twitter.com/QwXPR4L6mI— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 30 марта 2017 г.
– Серия
с «Ак Барсом» была особенной?
– Конечно, она имела свои особенности, не скрою, очень хотелось победить, но больше хотелось выйти в финал – единственное, к чему мы готовимся весь сезон.
– Вы в
этой серии забили столько же, сколько весь «Ак Барс».
– Помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идет в ворота. Кидай ее, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи.
– Ваш
главный тренер сказал, что СКА будет фаворитом финала.
– Конечно, никто с этим спорить не будет. Так же было и в прошлом Кубке Гагарина. На льду может всякое произойти, за пять минут может измениться ход серии.
– В чем
секрет клуба «тех, кому за 36»?
– Работа, понимание и импровизация, – передает слова Зарипова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.
Матч
Ак Барс - Металлург Мг - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы:
Коварж (Ли, Мозякин), 5:30 (0:1 - бол.). Антипин (Коварж, Мозякин), 10:18 (0:2 - бол.). Секач (Азеведо, Яруллин), 18:10 (1:2). Мозякин 26:24 (1:3). Платонов (Казионов Д.), 45:20 (1:4).
Место и дата
30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция