«Зенит» сыграет с «Уралом» благотворительный матч
3 апреля БК «Зенит» в Екатеринбурге проведет с «Уралом» товарищеский матч.
Как сообщает официальный сайт «Урала», все средства от продажи билетов пойдут на лекарства для детей, больных сахарным диабетом.
Встреча состоится в екатеринбургском ДИВС в 19:00.
Напомним, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» идет на втором месте с 18 победами и тремя поражениями. «Урал» участвует в Суперлиге и завершил сезон на девятом месте с 30 очками, не попав в плей-офф.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически