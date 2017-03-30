Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс1 : 4Металлург
Баскетбол  Барселона50 : 44Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» сыграет с «Уралом» благотворительный матч

Источник:  БК «Урал»Комментарии

3 апреля БК «Зенит» в Екатеринбурге проведет с «Уралом» товарищеский матч.

Как сообщает официальный сайт «Урала», все средства от продажи билетов пойдут на лекарства для детей, больных сахарным диабетом.

Встреча состоится в екатеринбургском ДИВС в 19:00.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» идет на втором месте с 18 победами и тремя поражениями. «Урал» участвует в Суперлиге и завершил сезон на девятом месте с 30 очками, не попав в плей-офф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» проведет товарищеский матч в Екатеринбурге3 апреля в Екатеринбурге команда Василия Карасева в контрольной встрече сыграет с «Уралом».«Урал» и «Зенит» договорились о товарищеском матчеКак сообщает Znak, «Урал» и «Зенит» проведут товарищеский матч 3 апреля во Дворце игровых видов спорта.«Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубани» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 12 матчейБаскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли в Краснодаре «Локомотив-Кубань» со счетом 83:80 (19:25, 28:18, 12:22, 24:15).Шон Маркс: Талант Карасева не подлежит сомнениюГенеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс оценил шансы нападающего «Зенита» Сергея Карасева вернуться в НБА.Баскетбольный «Зенит» показал футбольному, как надо обыгрывать пермские командыБаскетбольный «Зенит» показал футбольному, как надо обыгрывать пермские команды«Зенит» побеждает главного неудачника сезона, Тулсон становится футболистом, а Карасев-старший готов побеждать «Локомотив».Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков: Говорю своим игрокам, что я еще тренер-студент, а не тренер во всю величинуГлавный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (72:101).Василий Карасев: Наша задача – подвести к игре с «Локомотивом-Кубанью» Карасева и МарковичаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев после победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) поделился ожиданиями от четвертой встречи с «Локомотивом-Кубанью» по ходу сезона и высказался о перспективах Андрея Десятникова.Защитник «Зенита» Демонте Харпер: Уже адаптировался в команде. Я полностью вписываюсь в игруЗащитник «Зенита» Демонте Харпер поделился впечатлениями от победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) и рассказал об адаптации в петербургской команде.«Зенит» продлил беспроигрышную серию в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»Баскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли пермскую «Парму» со счетом 101:72 (28:11, 19:17, 29:28, 25:16).Василий Карасев: Сложно настроиться на команду, которая не одержала ни одной победыГлавный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».Василий Карасев: С приходом Харпера у «Зенита» появилась вариативность в атакеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (109:84) в матче Единой лиги ВТБ.«Зенит» обыграл УНИКС и одержал десятую победу подряд в Единой лиге ВТБВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл УНИКС со счетом 109:84 (27:17, 27:24, 25:28, 30:15).Василий Карасев: УНИКС – одна из самых сильных команд в лигеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСаЯнис Тимма: Перееду в НБА, только когда буду полностью готовФорвард «Зенита» Янис Тимма рассказал о возможности переезда в НБА, где правами на него владеет «Орландо».Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимЕще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимМаркович потерял тренировочную форму, Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.Василий Карасев: В таких играх, как с «Локомотивом», сразу видно, кто есть ктоГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении (77:88) от «Локомотива-Кубани» в четвертьфинале Еврокубка.Саша Обрадович: Могло показаться, что победа над «Зенитом» далась «Локомотиву-Кубани» легко, но это не такГлавный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился мнением о победе над «Зенитом» (88:77) в четвертьфинале Еврокубка.«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и закончил выступление в Еврокубке«Зенит» в домашнем матче четвертьфинала Еврокубка уступил «Локомотиву-Кубани» со счетом 77:88.Тревор Мбакве: «Локомотив» всегда хочет, чтобы матч получился малорезультативнымФорвард «Зенита» Тревор Мбакве поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Еврокубка с «Локомотивом-Кубанью».Василий Карасев: Надеюсь, Харпер станет важной единицей в нападении «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал переход в клуб защитника «Калева» Демонте Харпера.
Хоккей
Александр Медведев: Нас ждет потрясающий финал Кубка Гагарина
Футбол
Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с Инфантино
Хоккей
«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею в сезоне-2016/17
Футбол
Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
бк урал
бк урал