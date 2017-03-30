«Зенит» сыграет с «Уралом» благотворительный матч

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков: Говорю своим игрокам, что я еще тренер-студент, а не тренер во всю величину

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (72:101).